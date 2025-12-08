physint hideo kojima svela nuove informazioni sul gioco e ricorda che si tratta di uno stealth

Hideo Kojima condivide dettagli esclusivi su Physint, la nuova IP di spionaggio stealth sviluppata con PlayStation. In un’intervista a Ananweb, il creatore rivela aggiornamenti sul progetto, confermando le caratteristiche di gameplay e l’approccio innovativo che lo distinguono nel genere.

La nuova intervista di Hideo Kojima per Ananweb offre informazioni fresche su Physint, l’atteso progetto sviluppato con PlayStation e definito come una nuova IP di spionaggio stealth. Kojima, con il suo classico tono ironico, ha dichiarato che potrebbe realizzare un gioco del genere “anche dormendo”, sottolineando come il genere stealth sia ormai parte del suo DNA creativo dopo decenni di esperienza. Questo però non significa ripetersi: la base è quella di un infiltratore che evita, aggira o neutralizza i nemici, ma Physint mira a superare i limiti della formula tradizionale. Kojima spiega infatti che il team vuole “combattere proprio contro questa facilità”, introducendo nuovi espedienti di gameplay e sperimentando un approccio che tenta di fondere ancora di più cinema e videogioco. 🔗 Leggi su Game-experience.it