Pfas nell'aria | Da sola l'ex Solvay ha emesso in 16 anni più della metà dell'inquinamento italiano da gas fluorurati

Ilfattoquotidiano.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli inquinanti eterni sono anche nellaria. E se il 60% di tutte le emissioni di Pfas nell’Unione europea sono dovute ai gas fluorurati (la maggior parte dei quali sono proprio sostanze sono proprio sostanze poli e perfluoroalchiliche), l’epicentro di questo tipo di inquinamento è il Piemonte. Tra il 2007 e il 2023, infatti, il 76% delle emissioni italiane di F-gas (quindi su un totale di 3.766 tonnellate rilasciate) è stato prodotto in quest’area, perlopiù nel Comune di Alessandria, dove – a Spinetta Marengo – ha sede la Syensqo (ex Solvay), unica industria chimica italiana che produce ancora Pfas. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Pfas nell'aria: "Da sola l'ex Solvay ha emesso in 16 anni più della metà dell'inquinamento italiano da gas fluorurati"

