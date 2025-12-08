Perùgiornalista ucciso da banda armata

1.10 Il giornalista peruviano Fernando Nugnez è stato assassinato da uomini armati mentre tornava da un viaggio per realizzare un reportage nella regione di La Libertad,ha annunciato l'Associazione Nazionale dei Giornalisti (ANP). Repo ter dell'emittente online Kamila TV, è il terzo giornalista ucciso in Perù dall'inizio dell'anno. Nugnez" è stato aggredito da uomini armati mentre viaggiava in motocicletta con suo fratello" sabato pomeriggio, ha dichiarato l'Anp in un comunicato pubblicato sui social media. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it