Perugia passaggio della fiamma olimpica per Milano-Cortina 2026 | i divieti il percorso e tutte le modifiche al traffico

La fiamma olimpica dei giochi invernali di Milano Cortina 2026 passa a Perugia. L'appuntamento è per il pomeriggio del 9 dicembre. Il Comune ha varato due ordinanze per la gestione della viabilità e della sicurezza. L'ordinanza per la sicurezzaIl provvedimento per la sicurezza - l’ordinanza 2398. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Perugia 1416. Passaggio tra Medioevo e Rinascimento. BFCMUSIC · Christmas Morning Glow. Il presepe tradizionale per augurare a tutti un Felice Natale di pace e serenità. ---- #weareinperugia #rioni #presepe #natale #comunediperugia #diocesidiperugia - facebook.com Vai su Facebook

E’ il grande giorno della fiamma olimpica arrivata in Umbria - La fiamma olimpica è entrata in Umbria e dopo un breve tour farà tappa a Terni per poi avviarsi verso Perugia per il city celebration. umbria24.it scrive