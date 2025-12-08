Perugia gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Pian di Massiano

Perugiatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi saranno a Perugia, a Pian di Massiano, domenica 14 dicembre 2025 con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19. “Il nostro Consorzio - spiega il presidente, Andrea Ceccarelli – con il suo evento-mercato di qualità ha letteralmente re-inventato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Arrivano gli ambulanti di Forte dei Marmi - La città si prepara alla sua festa più bella, il San Jacopo, e quest’anno ci sarà anche una sorpresa con le bancarelle del mercato più famoso d’Italia perchè venerdì 25 luglio, alle otto del mattino, ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Perugia Ambulanti Forte Marmi