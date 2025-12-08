Perseguita l’ex compagna Arrestato
(Bergamo) Un paio di anni fa era già finito nei guai per tentato omicidio ai danni di un connazionale. Si tratta di un cittadino albanese di 38 anni, residente a Romano di Lombardia, nella Bassa Bergamasca, finito in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e stalking verso la ex compagna. Quando i carabinieri sono andati a prelevarlo in casa, su ordine del tribunale di Bergamo, durante la perquisizione domiciliare hanno trovato anche 100 grammi di crack, e per questo motivo l’uomo è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’indagine è partita dalle denunce presentate dalla ex del trentottenne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
