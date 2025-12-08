(Bergamo) Un paio di anni fa era già finito nei guai per tentato omicidio ai danni di un connazionale. Si tratta di un cittadino albanese di 38 anni, residente a Romano di Lombardia, nella Bassa Bergamasca, finito in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e stalking verso la ex compagna. Quando i carabinieri sono andati a prelevarlo in casa, su ordine del tribunale di Bergamo, durante la perquisizione domiciliare hanno trovato anche 100 grammi di crack, e per questo motivo l’uomo è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’indagine è partita dalle denunce presentate dalla ex del trentottenne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Perseguita l’ex compagna. Arrestato