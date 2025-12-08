Aldo Milone, grillo parlante e animatore della lista "Prato libera e sicura" ancora più in pista dopo gli ultimi inquietanti episodi relativi alla comunità di Chinatown. "E meno male che ero ossessionato dalla comunità cinese, come hanno sempre asserito per anni soprattutto tantissimi esponenti della sinistra pratese - sottolinea - Adesso fanno finta di volersene occupare dopo che il Procuratore capo Luca Tescaroli, da quando si è insediato, sta battendo con continuità su questo tasto, ovvero sulla presenza della mafia cinese a Prato e sullo sfruttamento dei lavoratori nelle aziende cinesi. La situazione negli ultimi 10 anni è notevolmente peggiorata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pericolo guerra tra clan: "Segnali inquietanti"