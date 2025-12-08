Pericolo guerra tra clan | Segnali inquietanti
Aldo Milone, grillo parlante e animatore della lista "Prato libera e sicura" ancora più in pista dopo gli ultimi inquietanti episodi relativi alla comunità di Chinatown. "E meno male che ero ossessionato dalla comunità cinese, come hanno sempre asserito per anni soprattutto tantissimi esponenti della sinistra pratese - sottolinea - Adesso fanno finta di volersene occupare dopo che il Procuratore capo Luca Tescaroli, da quando si è insediato, sta battendo con continuità su questo tasto, ovvero sulla presenza della mafia cinese a Prato e sullo sfruttamento dei lavoratori nelle aziende cinesi. La situazione negli ultimi 10 anni è notevolmente peggiorata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Pericolo guerra tra clan: "Segnali inquietanti" - Milone rilancia il rischio che il territorio sia ostaggio della criminalità ... Secondo msn.com
Prato, è come una guerra: "La mafia cinese in lotta è un pericolo per il territorio" - Il procuratore Tescaroli alza ancora la voce dopo l’aumento dei casi di violenza "I clan sono stati in silenzio per molto tempo, le cose sono cambiate". Secondo lanazione.it