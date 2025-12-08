Perde il controllo e sfonda il guardrail della Statale | ferite in due

Trentotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata del 8 dicembre, durante il rientro delle festività dell’Immacolata, si è verificato un incidente sulla SS 12 nel territorio di Besenello. Un veicolo ha perso il controllo, sfondando il guardrail e causando ferite a due persone. La viabilità ha subito disagi a causa dell’afflusso di viaggiatori tra A22 e la Statale del Brennero.

In una giornata complessa per la viabilità a causa del rientro di tantissimi viaggiatori per il Ponte dell’Immacolata tra A22 e Statale del Brennero, proprio sulla SS 12 nel primo pomeriggio di lunedì 8 dicembre si è verificato uno schianto nei pressi del centro abitato di Besenello.Un’auto, per. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

