Ci sono date che non hanno bisogno di essere segnate sul calendario: appena arriva dicembre, in Italia scatta un riflesso quasi automatico. L’ 8 dicembre, festa dell’Immacolata, è il giorno in cui “si fa l’albero” di Natale. Un rito collettivo che profuma di mandarini, cartoni animati di sottofondo e scatole di addobbi tirate giù dalla soffitta. Ma da dove nasce questa tradizione, e perché proprio l’8? Un giorno di festa che dava il tempo alle famiglie. La scelta dell’8 dicembre non è casuale. Essendo festa nazionale, diventava – soprattutto negli anni ’50 e ’60 – uno dei pochi momenti in cui tutta la famiglia era riunita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Perché si fa l'albero di Natale l'8 dicembre? Storia, tradizione e un po' di magia italiana