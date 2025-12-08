Perché oggi non va in onda uomini e donne e quando tornerà

sospensione della programmazione di “Uomini e Donne” il 8 dicembre 2025. In occasione dell’imminente festività dell’8 dicembre 2025, la rete Mediaset ha apportato variazioni al proprio palinsesto pomeridiano, interrompendo la trasmissione di uno dei programmi più seguiti. La trasmissione condotta da Maria De Filippi, nota come “Uomini e Donne”, non è andata in onda come previsto, a causa di cambiamenti strategici nel palinsesto del canale ufficiale. impatto sulla programmazione di canale 5 e date di ripresa. Per tutta la giornata di festa, le telecamere di Canale 5 hanno sospeso la messa in onda di “Uomini e Donne”, che rappresenta un punto di riferimento quotidiano per un ampio pubblico di telespettatori. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

