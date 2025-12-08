Perché l’unico pronto soccorso oftalmico notturno è stato chiuso

Milanotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo esplora le ragioni dietro la chiusura dell'unico pronto soccorso oftalmico notturno, evidenziando le conseguenze per i pazienti in caso di emergenze oculari. Attraverso la testimonianza di un episodio di grave dolore e perdita temporanea della vista, si analizzano le implicazioni di questa decisione sulla tutela della salute visiva durante le ore notturne.

Ho sentito un dolore violentissimo, come una coltellata nell'occhio. E poi fitte molto forti, la vista sfocata, un’eccessiva sensibilità alla luce. Alessandro, nome di fantasia, si presenta al pronto soccorso oftalmico durante una notte di fine settembre. Il suo cane, con una zampata, gli aveva. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

perch233 l8217unico pronto soccorsoQuanto sono lunghe le lunghe attese nei pronto soccorso - Anche le lunghe attese per esami e visite incidono sulla gestione dei pronto soccorso: spesso i tempi di attesa sono così lunghi e incerti che molte persone, esasperate e spesso impaurite, decidono di ... Da ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 L8217unico Pronto Soccorso