Perché l’unico pronto soccorso oftalmico notturno è stato chiuso

L'articolo esplora le ragioni dietro la chiusura dell'unico pronto soccorso oftalmico notturno, evidenziando le conseguenze per i pazienti in caso di emergenze oculari. Attraverso la testimonianza di un episodio di grave dolore e perdita temporanea della vista, si analizzano le implicazioni di questa decisione sulla tutela della salute visiva durante le ore notturne.

Ho sentito un dolore violentissimo, come una coltellata nell'occhio. E poi fitte molto forti, la vista sfocata, un’eccessiva sensibilità alla luce. Alessandro, nome di fantasia, si presenta al pronto soccorso oftalmico durante una notte di fine settembre. Il suo cane, con una zampata, gli aveva. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

