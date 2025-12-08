Perché l’albero di Natale si fa l’8 dicembre? C’è un motivo e non è religioso

Ogni anno, quando arriva l’8 dicembre, migliaia di case italiane si riempiono di scatole, luci colorate e decorazioni tirate fuori dagli armadi. È il giorno in cui si prepara l’albero di Natale e il presepe, un momento che per molte famiglie segna davvero l’inizio delle feste. Ma perché proprio questa data? La risposta potrebbe sorprenderti: non c’è nessun legame religioso tra l’albero e l’Immacolata Concezione.La tradizione si è sviluppata per pura comodità pratica. Il giorno dell’Immacolata è festivo, quindi perfetto per dedicarsi ai preparativi che richiedono tempo. Molte famiglie allestivano già il presepe in questa occasione, così l’albero ha seguito la stessa tempistica fino a diventare un appuntamento fisso. 🔗 Leggi su Cultweb.it

