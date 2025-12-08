Perché la morte di Ornella Vanoni ha avuto una risonanza tridimensionale

di Francesca Carone, docente La morte di Ornella Vanoni ha avuto una risonanza tridimensionale: un’eco profonda ha ripercorso l’Italia intera con voci e testimonianze che ne hanno largamente intessuto doti, vizi, passioni, tenerezza, impulsività, eleganza, intelligenza, ironia, sensibilità, sensualità, intraprendenza, leggerezza, onestà. Alcune voci hanno colto aspetti contraddittori dell’artista; altre si sono limitate alla sua sensualità e bellezza vocale, altri hanno ricordato la sua libertà e la sua ironia. Altre ancora sono state suggestionate dall’”eterna ragazza”, a dispetto dei suoi 90 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Perché la morte di Ornella Vanoni ha avuto una risonanza tridimensionale

Approfondisci con queste news

Per la nostra cara Giusy, nel secondo anniversario della sua morte; perché contempli il Signore Gesù che ha amato e testimoniato nella sua vita terrena, e interceda per noi e per tutte le persone che ha incontrato sul suo cammino. Preghiamo. CHIESA SANTA - facebook.com Vai su Facebook

Addio Ornella Vanoni: le cause della morte - La musica italiana perde una delle sue voci più iconiche: Ornella Vanoni è morta a 91 anni nella serata del 21 novembre 2025, stroncata da un malore improvviso nella sua abitazione di Milano. quotidianpost.it scrive

Ornella Vanoni, l'ultima intervista di Vanity Fair: «Dopo la morte? Magari divento una lampada a LED» - Nell'ultima intervista che ha concesso al nostro giornale la cantante si è raccontata senza filtri ragionando anche su cosa avrebbe incontrato dopo la morte ... Secondo vanityfair.it

Come è morta Ornella Vanoni? Arresto cardiaco a 91 anni/ “Aveva chiesto un gelato e poi…” - La cantante ha subito un arresto cardiaco mentre era in casa propria: aveva 91 anni al momento della morte ... Come scrive ilsussidiario.net