Perché john slattery è creditsato come ospite speciale nella prima stagione di mad men

perché la partecipazione di john slattery in mad men è stata definita “guest speciale” nel season 1. Il nome di John Slattery compare come “Guest Speciale” nel primo episodio di Mad Men. La serie, vincitrice di numerosi premi Emmy e creata da Matthew Weiner, oggi è disponibile in streaming in qualità 4K su HBO Max, offrendo nuovi dettagli, inclusi alcuni errori nella lavorazione. Dal suo debutto, Mad Men ha presentato un cast di personaggi memorabili fin dall’episodio pilota, che arrivò a compiersi con pochissime modifiche rispetto alla versione originale, anche grazie ai ritocchi minori. La narrazione ha immerso gli spettatori nel mondo degli pubblicitari degli anni ’60 a Madison Avenue, con protagonisti come Don Draper, interpretato da Jon Hamm, e Roger Sterling, interpretato da John Slattery. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

