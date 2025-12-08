Perché il paradiso delle signore non va in onda oggi 8 dicembre e quando tornerà
Interruzione temporanea di Il Paradiso delle Signore il 8 dicembre 2025. La programmazione di Rai 1 evidenzia oggi, 8 dicembre 2025, un’interruzione temporanea della soap Il Paradiso delle Signore. Questa sospensione si deve alla celebrazione dell’ Immacolata, giorno in cui la rete pubblica italiana ha scelto di dedicare uno spazio speciale ad altre trasmissioni, lasciando momentaneamente da parte le sceneggiature ambientate nel grande magazzino di Milano. La serie tornerà in onda già dal 9 dicembre, riprendendo il consueto orario delle 16.00. Motivazioni della pausa nel palinsesto Rai. La decisione di sospendere Il Paradiso delle Signore in questa giornata si inserisce nel più ampio contesto delle festività natalizie, che influenzano significativamente la programmazione televisiva. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
