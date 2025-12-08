Perché crediamo a oroscopi e profezie? Si chiama Effetto Barnum e ve lo spieghiamo
Come ogni fine d’anno non c’è giornale o programma televisivo che non parli di oroscopi e profezie varie. Ai quali e alle quali finiamo sempre per credere, nonostante l’evidente mancanza di prove scientifiche. Perché? Si chiama Effetto Barnum ed è quel fenomeno psicologico che ci induce a credere che descrizioni generiche di personalità (i famigerati test sulla casa di Hogwarts a cui apparterremmo, ad esempio), o gli oroscopi si applichino specificamente a noi. Questo succede perché tendiamo a dare significato personale a dichiarazioni vaghe, convincendoci che siano uniche. Utilizzato da astrologi, maghi e persino nel marketing, questo effetto ci rende vulnerabili a percezioni ingannevol08i. 🔗 Leggi su Cultweb.it
