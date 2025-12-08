Perché Chiesa è fuori dai convocati di Inter-Liverpool | Slot non usa giri di parole su di lui
In vista della partita tra Inter e Liverpool, Chiesa non figura tra i convocati dei Reds. Slot ha chiarito direttamente le motivazioni dell’assenza dell’italiano, sottolineando che si tratta di un problema di salute. La sua assenza potrebbe influire sulle strategie del team di Anfield, in un match decisivo per la fase a gironi.
Il tecnico dei Reds spiega le ragioni dell'assenza dell'italiano proprio per la partita di San Siro: "È malato. se guarisce miracolosamente, cosa che i medici non prevedono, potrebbe partire domani e raggiungerci. Ma non è quello che mi aspetto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
