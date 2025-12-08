Perché c' è stato un rinvio della riapertura della linea Trento – Bassano
Avrebbe dovuto riaprire mercoledì la ferrovia Trento-Bassano del Grappa, interessata dai lavori di elettrificazione. Invece Rfi ha comunicato che “nella fase finale delle attività interferenti con l’esercizio ferroviario tra Villazzano e Borgo Valsugana si sono resi necessari ulteriori interventi. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
