Perché Allegri urlava al cellulare in tribuna durante Torino-Milan | con chi ce l'aveva

Fanpage.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante Torino-Milan, Allegri è stato immortalato mentre urlava al cellulare dalla tribuna, a causa di una squalifica che lo tiene lontano dal campo. La sua frustrazione e l’attenzione intensa alla partita emergono chiaramente, portandolo a manifestare la propria emozione in modo vistoso mentre segue con preoccupazione le vicende sul campo.

Il tecnico, in tribuna perché squalificato, segue con apprensione la partita e quel che vede dall'altro gli fa perdere la pazienza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

