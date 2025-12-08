Perché a Tenerife ci sono tante onde anomale Quattro turisti morti nell’ultima tragedia si cercano i dispersi

Santa Cruz de Tenerife, 8 dicembre 2025 – Salgono a quattro i  turisti morti per essere stati travolti da un'onda anomala sull'isola spagnola di Tenerife. Tre sono deceduti sul colpo e una quarta persona si è spenta stamattina in ospedale, dove era stata ricoverata d’urgenza per arresto cardiocircolatorio. Si cerca un disperso e si temono altre vittime finite in mare, ci sono anche tre  feriti  ricoverati.  La tragedia è accaduta ieri nella zona di Los Gigantes, una piscina naturale sulla costa meridionale dell’isola, nell'arcipelago della Canarie. Il numero delle vittime è confermato dai servizi di emergenza locali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

