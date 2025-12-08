Per uscire dalla crisi il cinema deve smettere di essere Cinema

La crisi del cinema inizia col cinema stesso. La frase attribuita a Auguste Lumière, uno dei fratelli inventori, è chiara e netta: il cinema è un'invenzione senza futuro. E se lo dice chi lo ha fatto nascere, c'è da credergli. Il crollo dei botteghini. L'immagine in movimento sarebbe incapace di sopportare una qualsiasi cornice, entità così effimera da scivolare via oltre ogni possibile cinematografo. Come accade oggi, quando l'immagine, inafferrabile, si muove fluida in Rete, e lungo tutti i supporti digitali disponibili. Al di là di simili questioni di carattere ontologico, è evidente come nell'anno 2025 il fascino della sala cinematografica di attrarre pubblico non sia lo stesso dell'anno 1955.

Il cinema è in crisi e non sta facendo nulla per aiutarsi - Così sarà ricordato dal cinema questo 2o25, con Ottobre e Novembre che hanno segnato un calo a dir poco vertiginoso, ben 2 milioni di ingressi in meno rispetto al 2024. Scrive today.it