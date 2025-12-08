Per l' Immacolata i vigili del fuoco salgono sulla stele a deporre una corona di fiori

Ilpiacenza.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come da tradizione anche quest'anno per la festa dell'Immacolata i vigili del fuoco di Piacenza hanno posto una corona di fiori davanti alla statua della Madonna in piazza Duomo. Con l'autoscala hanno raggiunto, a diversi metri di altezza, la sommità della stele posta al centro della piazza per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

