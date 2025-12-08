Il 9 settembre del 2017 la Formula 1 è nel suo weekend di pausa tra il Gran Premio di Monza, dominato dalla Mercedes, e quello di Singapore, nefasto per la Ferrari, con il triplice incidente al via tra Verstappen e le due rosse di Vettel e Raikkonen. Al Nürburgring, in Germania, si corre l’ottavo Gran Premio – su dieci – della stagione del campionato europeo di Formula 3. Nello stesso momento le altre categorie propedeutiche più vicine alla Formula 1, ovvero la Formula 2 e la vecchia GP3, sono comandate da due piloti emergenti che rispondono ai nomi, rispettivamente, di Charles Leclerc e George Russell. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Per Lando Norris è solo l'inizio