Per il Louvre il 2025 è stato un anno orribile
Non c'è pace per il Louvre. Non bastava il furto dei gioielli della corona francese il 19 ottobre, nel museo parigino si sono rotte alcune tubature che hanno danneggiato la sala delle Antichità egizie. La notizia, riportata da La Tribune de l'Art, è stata confermata dal museo parigino alla Afp. "Tra i 300 e i 400 libri" sono stati danneggiati dalla perdita, ha spiegato Francis Steinbock, vicedirettore del museo, specificando che si tratta di "riviste di egittologia" e "documenti scientifici" utilizzati dai ricercatori. Questi volumi rilegati risalgono alla fine del XIX e all'inizio del XX secolo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
