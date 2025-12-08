Per il Louvre il 2025 è stato un anno orribile

Il 2025 si è rivelato un anno difficile per il Louvre, tra un furto clamoroso dei gioielli della corona francese e un allagamento che ha compromesso la sala delle Antichità egizie. Una sequenza di eventi sfortunati che mettono in discussione la sicurezza e la conservazione di uno dei musei più iconici al mondo.

© Ilfoglio.it - Per il Louvre il 2025 è stato un anno orribile Non c'è pace per il Louvre. Non bastava il furto dei gioielli della corona francese il 19 ottobre, nel museo parigino si sono rotte alcune tubature che hanno danneggiato la sala delle Antichità egizie. La notizia, riportata da La Tribune de l'Art, è stata confermata dal museo parigino alla Afp. "Tra i 300 e i 400 libri" sono stati danneggiati dalla perdita, ha spiegato Francis Steinbock, vicedirettore del museo, specificando che si tratta di "riviste di egittologia" e "documenti scientifici" utilizzati dai ricercatori. Questi volumi rilegati risalgono alla fine del XIX e all'inizio del XX secolo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it Leggi anche: Per il Louvre il 2025 è stato un anno orribile Leggi anche: Il 2025 non è stato l'anno del Louvre, tra furti, scioperi e ora persino allagamenti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il 2025 non è stato l' anno del Louvre tra furti scioperi e ora persino allagamenti. Per il Louvre il 2025 è stato un anno orribile - Dal furto del secolo da 88 milioni di euro fino alle continue lamentele per le condizioni di lavoro passando per la rottura delle tubature che ha danneggiato diversi documenti nella sala delle Antichi ... ilfoglio.it

Il 2025 non è stato l'anno del Louvre, tra furti, scioperi e ora persino allagamenti - Negli ultimi mesi il museo del Louvre ha trasformato la sua aura di tempio dell’arte in un piccolo teatro degli orrori, tra furti, allagamenti e biglietti più cari. wired.it

Furto al Louvre: un terzo sospettato è stato arrestato - È stato arrestato in Francia un terzo uomo sospettato di essere uno dei ladri coinvolti nel furto al Louvre dello scorso 19 ottobre. gazzetta.it

Ciò che fecero a Maria Antonietta prima della ghigliottina fu molto più orribile di quanto pensi

Francesco Solimena, Il sogno di Giuseppe 1697 Museo del Louvre Parigi Olio su tela 75 x 64,5 cm Francesco Solimena , noto come l'Abate Ciccio , è stato un pittore e architetto italiano. Fu una delle grandi figure nello sviluppo degli stili barocco e rococò , ven - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.