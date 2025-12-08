Per i rifiuti un mercoledì nero | sciopero in vista niente raccolta

Fano, 8 dicembre 2025 – Mercoledì 10 si preannuncia una giornata complicata per la gestione dei rifiuti. Aset informa che a causa di uno sciopero nazionale unitario del settore potrebbero verificarsi disagi nei servizi di igiene ambientale nei comuni di Fano, Cartoceto, Colli al Metauro, Fossombrone, Isola del Piano, Mondavio, Montefelcino, Monte Porzio, Pergola, Sant’Ippolito e San Costanzo. Rifiuti in Emilia Romagna: in questi 39 comuni la bolletta dipenderà da quanto butti (dal 2026) Mobilitazione generale che coinvolge gli operatori. Non si tratta di un disservizio legato all’azienda, ma di una mobilitazione generale che coinvolge gli operatori: per questo Aset non può garantire la presenza in servizio di tutto il personale e avverte la cittadinanza, chiedendo collaborazione e buon senso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

