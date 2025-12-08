Per i prossimi Mondiali la Fifa ha varato la pausa idratazione che interromperà le gare al 22? del primo e del secondo tempo

Il calendario dei Mondiali 2026 è nato da una notte di lavoro febbrile al Kennedy Center, dove una quindicina di dirigenti Fifa hanno assemblato il programma più complesso nella storia del torneo. Tra simulazioni, vincoli televisivi e meteo, il team ha dovuto distribuir e 72 partite in 16 città attraverso quattro fusi orari. La sfida maggiore è stata conciliare viaggi, equità sportiva e orari globali, mantenendo cluster regionali senza avvantaggiare nessuna squadra. Hanno cominciato un attimo dopo il sorteggio e finito alle 4 del mattino. Il risultato è un “puzzle” monumentale, frutto di due anni di preparazione e una notte interamente in bianco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

