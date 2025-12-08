Pensioni l’aumento con la rivalutazione 2026 | le stime per fascia e l’effetto sull’assegno

Una boccata d’aria, piccola ma concreta, si affaccia sulle pensioni: la rivalutazione prevista per il 2026 dovrebbe tradursi in aumenti mensili compresi tra 14 e 62 euro, a seconda dell’assegno percepito nel 2025. Il tasso ufficiale indicato è pari a +1,4%, più alto dello 0,8% con cui erano state adeguate le pensioni lo scorso anno. Come riportato dal Messaggero, il valore è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre nel decreto interministeriale Mef-Ministero del Lavoro relativo alla “perequazione delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2026”. L'adeguamento. L’adeguamento scatterà dal 1° gennaio 2026 e rientra nel meccanismo della rivalutazione, o perequazione, uno degli strumenti chiave del sistema previdenziale italiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

