Penna in Teverina incendio in abitazione | donna trovata morta all’interno
Incendio con una vittima nella mattina di lunedì 8 dicembre a Penna in Teverina. Poco dopo le 8:00, in località Strada di Vallicella, le fiamme hanno avvolto il tetto di un’abitazione isolata. All’interno è stata rinvenuta una donna – non residente nell'immobile – trovata priva di vita nella. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Christmas at . thanks to Comune di Penna in Teverina . #fblifestyle #inumbria #Christmas - facebook.com Vai su Facebook
Terni, incendio sul tetto di un'abitazione: donna trovata morta nella camera da letto - All'interno è stata trovata esanime in camera da letto una donna, che sarebbe deceduta a causa delle esalazioni. corrieredellumbria.it scrive