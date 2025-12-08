Pellegrini risponde a Magnini a Verissimo | Mi sono fatta una risata Sei anni non si cancellano

«Sei anni non si cancellano»: la replica elegante (e tagliente). Federica Pellegrini, ospite da Silvia Toffanin, sorride di fronte alle parole dell’ex. Non sibila, non attacca, non nega. Semplifica: «Se ha detto certe cose, evidentemente le pensa. Perché dovrebbe mentire? Ma io mi sono fatta una risata.» Non cancella, non revisiona: sei anni sono sei anni, in una vasca che non si misurava solo in vasche, medaglie e calli sulle mani, ma in viaggi, gesti, rotture e ritorni. «Storia importante, travagliata, con tantissimi alti e bassi», la definisce. Senza nostalgia, senza vendetta. È la risposta più sofisticata: non difendersi, non accusare. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Pellegrini risponde a Magnini a Verissimo: «Mi sono fatta una risata. Sei anni non si cancellano»

