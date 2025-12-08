Una trasferta da 10 e lode, o forse anche qualcosa di più. Non esistono aggettivi per descrivere la poderosa impresa segnata da Sara Conti-Niccolò Macii e da Daniel Grassl che, in occasione delle F inali Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico, si sono letteralmente superati raggiungendo una serie di traguardi che vanno ben al di là del semplice risultato, ma che sono destinati a rimanere per sempre impressi nella storia della disciplina per ciò che riguarda il nostro Paese. Non hanno sbagliato pressoché nulla i nostri ragazzi, confezionando complessivamente quattro programmi di altissimo profilo in cui, oltre a ben figurare davanti all’iper competente pubblico giapponese di Nagoya, hanno anche rischiato seriamente di fare saltare il banco, attestandosi su livelli altissimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico: tripudio Italia alle Finali Grand Prix. Nuovo status per Conti-Macii e Grassl