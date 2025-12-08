Patrizia Fazzi premiata a Firenze

Patrizia Fazzi, poetessa e saggista aretina, riceve un nuovo riconoscimento con la segnalazione d'onore al XLII Premio “Firenze”. Il premio è stato assegnato al suo libro di poesie

Ennesimo riconoscimento per Patrizia Fazzi, poetessa e saggista aretina, al cui libro di poesie Modalità pausa (Milano, Prometheus, 2025) è stata assegnata la segnalazione d'onore nell’ambito del XLII Premio “Firenze”. La cerimonia di Premiazione si è svolta sabato 6 dicembre nel prestigioso. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

