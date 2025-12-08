Pasticciere casertano crea il panettone con finger lime e mela fragola
Un innovativo panettone artigianale nasce a Teano, grazie alla creatività del pasticciere Mauro Diana. Combinando il sapore unico del finger lime con la dolcezza della mela fragola, questa creazione promette di sorprendere gli amanti della pasticceria natalizia. Un connubio di tradizione e innovazione per un dolce che unisce gusto e originalità.
Un nuovo panettone artigianale con finger lime e mela fragola: l'invenzione è del pasticciere di Teano Mauro Diana. Un prodotto nato dalla partnership con Fattoria Capometa, oasi di biodiversità a Marzano Appio.Nell'ambito della ricerca per infondere nell'impasto ingredienti a ‘km 0’ ecco una. 🔗 Leggi su Casertanews.it
