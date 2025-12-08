Pasti per persone in difficoltà e La Bottega per una nuova vita | le raccolte fondi per aiutare chi è indietro

Ancora pochi giorni per poter donare a favore di due progetti sociali del territorio milanese, “100% Agroalimentare italiano per i più fragili a Milano” e “La Bottega per una nuova vita”, entrambi a sostegno delle persone in difficoltà. Si tratta di iniziative selezionate da Intesa Sanpaolo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondisci con queste news

Garantire 2.500 pasti a persone con disagio economico. La raccolta fondi di Villa Pettini

A Lecco serviti ogni mese 1.600 pasti per le persone in difficoltà

️ L'impegno di chi assiste le persone senza dimora, nella nostra città, si rafforza. Binario 95 offre docce, pasti caldi, un letto, un posto dove riposare e un gesto di dignità a chi non ha un tetto sopra la testa. Ogni persona che raggiungiamo non è un numero: è - facebook.com Vai su Facebook

Pasti per le persone senza dimora: in città 9.210 in un anno grazie alla cucina mobile di Progetto Arca con JTI Italia - 210 i pasti distribuiti a Padova nel 2024 alle persone senza dimora dal food truck cucina mobile attivato grazie alla collaborazione tra JTI Italia e Fondazione Progetto Arca. Come scrive ilgazzettino.it

Grazie alla Caritas 19mila pasti a domicilio per anziani e disabili. Aiutate 262 famiglie - Un aiuto per le persone più fragili attraverso pasti a domicilio, un tetto sotto cui dormire e un luogo dove poter avere cibo e alimenti. Come scrive msn.com