Passeggiata per la sicurezza Forza Nuova si ripresenta L’Anpi | ci pensa già lo Stato

8 dic 2025

Casalpusterlengo (Lodi) – A due settimane dalla prima “ Passeggiata per la sicurezza“ che aveva già suscitato la dura protesta dell’Anpi, Forza Nuova è tornata nel Lodigiano con una nuova iniziativa sabato sera. La manifestazione si è svolta dalle 18 alle 20 presente anche l’Anpi, che ha intonato cori e mantenuto ordine, sottoposta a prescrizioni rigide della Questura: forma statica in piazza del Popolo, nell’area davanti al Teatro Comunale, senza superare il Monumento ai Caduti. Ai partecipanti è stato imposto di restare nello spazio assegnato e non ostacolare la “Passeggiata della sicurezza“ di Forza Nuova. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

