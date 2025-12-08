Partite le celebrazioni per il Centenario della Bonifica di Torrinpietra
Fiumicino, 8 dicembre 2025 – In vista del 2026, anno in cui ricorrerà il Centenario della Bonifica di Torrimpietra, si è tenuto sabato 6 dicembre, nella Sala Peretti del Castello di Torre ia Pietra, un incontro dedicato alla memoria della fondazione storica del 1926 e alla presentazione del programma delle celebrazioni previste per il prossimo anno. Un momento per ri percorrere le tappe che hanno portato alla trasformazione e del territorio, e per illustrare le iniziative culturali, storiche e divulgative che accompagneranno la ricorrenza. All’incontro è intervenuto il presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, che ha portato i saluti istituzionali dell’Amministrazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
