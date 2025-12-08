Parte in primavera un piano da quasi 800 mila per riqualficare aree verdi campi gioco e cortili scolastici di Verona

La Giunta comunale di Verona ha approvato per il triennio 2025-2027 il progetto di riqualificazione delle aree verdi, dei campi gioco e dei cortili scolastici nelle 8 circoscrizioni cittadine: l’importo stanziato per gli interventi è di 792 mila euro.Tra le zone principali che saranno interessate. 🔗 Leggi su Veronasera.it

