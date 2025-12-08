Parma corsaro all’Arena | Benedyczak su rigore gela il Pisa
PISA – Una sfida tesa, spigolosa, decisa da un episodio e dai nervi. All’Arena Garibaldi passa il Parma per 0-1. Un colpo pesantissimo in chiave salvezza che condanna il Pisa a una sconfitta amara, maturata tra i rimpianti e le feroci polemiche arbitrali. Il primo tempo è una partita a scacchi. Ritmi bassi, tanta paura di sbagliare. Scuffet salva su Benedyczak in avvio, ma l’equilibrio regge fino al 37?. Poi, l’episodio chiave. Britschgi calcia, Scuffet compie un miracolo, ma il pallone ha colpito il braccio di Caracciolo. Il VAR richiama Doveri al monitor: è rigore. Dal dischetto Benedyczak è glaciale e porta avanti gli emiliani al 40?. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
