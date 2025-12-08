Pari Foligno succede tutto in otto minuti Pupo Posada riprende subito il Tavarnelle
Foligno 1 San Donato Tavarnelle 1 FOLIGNO 4-2-3-1: Rossi; Cichy, Sbraga, Bocci, Falasca; Ceccuzzi, Ferrara (15’ st Tomassini); Khribech, Pellegrini (46’ st Marchetti), Settimi; Pupo Posada (36’ st D’Urso). A disp.: Mazzoni, Qendro, Bosi, Cottini, Da Pra, Mancini. All.: Manni. SAN DONATO TAVARNELLE 3-5-2: Tampucci, Croce, Alfani, Cecchi; Calonaci, Torrini, Falconi, Gistri (36’ st Cellai), Leonardi (16’ st Sardilli); Ciravegna (38’ st Morina), Doratiotto (35’ pt Rotondo). A disp.: Gambassi, Mignani, Morelli, Puppato, Senesi. All.: Bonuccelli. Arbitro: Pasquetto di Crema. Reti: 37’ pt Calonaci, 45’ pt Pupo Posada. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
