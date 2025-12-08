Parco del Matese Errico FI | Norme superate e cinghiali fuori controllo

Tempo di lettura: 2 minuti Aumentano giorno dopo giorno i danni causati dai cinghiali nell'area del Parco Nazionale del Matese. Gli allevatori di Roccamandolfi denunciano una situazione ormai divenuta ingestibile: ettari di pascoli devastati e attività messe in ginocchio, mentre restano in vigore norme sulla monticazione considerate non più idonee e risalenti addirittura al Regio Decreto 3267 del 1923. Regole che, lamentano gli operatori, non tengono conto dei cambiamenti climatici, delle esigenze di tutela sanitaria degli animali e che vengono applicate anche su terreni privati, con il rischio di sanzioni onerose.

