Fermo, 8 dicembre 2025 – Si sono incontrati e poi scontrati armati di machete e bottiglie, seminando distruzione e danni per migliaia di euro. E’ accaduto ieri notte in piazza del Popolo dove alcuni giovani hanno dato vita all’ennesima rissa. Erano da poco passate le due quando sono esplosi i primi tafferugli davanti al all’ Echo cocktail bar e alla bisteccheria Soul Man. Quindici giovanissimi coinvolti nel parapiglia di piazza del Popolo. Una quindicina di giovanissimi, anche minorenni, per lo più di origini magrebine, hanno dato vita a violenti scontri che si sono protratti per lungo tempo e si sono poi spostati lungo tutto il loggiato di San Rocco, coinvolgendo altri locali come Portico Ovest, Stir, La birreria San Rocco e l’ enoteca Rossi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parapiglia in piazza: schiamazzi, poi scoppia la rissa. Lancio di tavoli e sedie nei bar