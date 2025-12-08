L’acquisizione di Warner Bros Discovery non si è ancora conclusa: Paramount ha presentato una nuova offerta, rilanciando la corsa. Il suo obiettivo è superare l’accordo da 83 miliardi raggiunto nei giorni scorsi da Netflix. L’operazione, che coinvolge alcuni dei brand più importanti di Hollywood, è oggetto di un nuovo confronto tra colossi dello streaming e sotto la lente dell’antitrust Usa, che dovrà decidere chi potrà davvero mettere le mani su uno dei marchi più grande dell’intrattenimento globale. Il rilancio arriva dopo che il presidente Donald Trump ha espresso dubbi sulla fusione Netflix-Warner Bros, giudicando l’operazione “un potenziale problema” e richiamando l’attenzione sulla posizione dominante del gruppo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Paramount vuole Warner Bros, superata l’offerta di Netflix con quasi 100 miliardi