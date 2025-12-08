Paramount sfida Netflix e tenta il colpo del secolo per conquistare Warner Bros Discovery

Un confronto epico si apre nel mondo dello streaming, con Paramount che sfida Netflix e mira a conquistare Warner Bros. Discovery. Ciò che sembrava una semplice espansione si è trasformato in una guerra strategica per il dominio del panorama mediatico globale.

Quella che per gli osservatori sembrava una formalità, destinata a concludersi con l'espansione inarrestabile del re dello streaming, si è trasformata in una vera e propria guerra per l'anima del potere mediatico globale. Al centro di questa contesa finanziaria e culturale c'è Warner Bros. Discovery (WBD), custode di asset ambitissimi come la prestigiosa HBO, la redditizia sag.

