Paramount risponde a Netflix | rilancia con una nuova offerta per Warner Bros
È battaglia aperta per Warner Bros. I vertici di Paramount non hanno digerito la maxi-operazione di Netflix che mira a ridisegnare il futuro del'’intrattenimento globale. E così è arrivato l'8 dicembre il colpo di scena. Nonostante Warner Bros.Discovery abbia già annunciato di aver accettato la. 🔗 Leggi su Today.it
Paramount rilancia su Warner Bros e riapre il duello con Netflix: offerta da 108 miliardi (30 dollari ad azione) - Per gli azionisti della Warner Bros si apre ora la scelta tra liquidità immediata e mega–fusione tech ... Secondo msn.com