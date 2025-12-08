Paramount risponde a Netflix | offerta ostile per Warner
Dopo lo sconvolgimento a Hollywood con l'acquisizione di Warner Bros da parte di Netflix e le grandi polemiche che si sono scatenate, reagisce Paramount con una offerta ostile che promette più contanti per gli azionisti e l'acquisto anche dei canali Discovery. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Altre letture consigliate
Pareggio dell'#Under23 con l'#Arzignano ? #Mattioli risponde a #Spinaccè I ragazzi di #Vecchi muovono la classifica LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU INTERNEWS24 #internews24 - facebook.com Vai su Facebook
Paramount sfida Netflix, lancia un’offerta ostile su Warner Bros Discovery - Il colosso televisivo Paramount Skydance ha lanciato un'offerta ostile per l'acquisto di Warner Bros Discovery sfidando Netflix, che solo pochi giorni fa ... Si legge su msn.com