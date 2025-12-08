Paramount prova a prendersi Warner Bros Lo zampino di Kushner

Paramount ha avviato una scalata ostile nei confronti di Warner Bros Discovery, cercando di ostacolare l’accordo tra Wbd e Netflix. La mossa, annunciata lunedì, rappresenta un tentativo di influenzare le dinamiche del mercato degli streaming e delle produzioni cinematografiche, segnando un'importante escalation nelle strategie competitive delle major del settore.

Paramount ha deciso nella giornata di lunedì di lanciare una scalata ostile su Warner Bros Discovery (Wbd), nel tentativo di far saltare l’accordo siglato da quest’ultima con Netflix. Paramount ha fatto un’offerta pubblica di acquisto di 30 dollari per azione, tutti in denaro, con un impegno azionario anche dei fondi sovrani di Arabia Saudita, Abu Dhabi e Qatar e di Affinity Partners, il fondo d’investimento di proprietà del genero di Donald Trump, Jared Kushner. Il ceo di Paramount David Ellison, intervistato da Cnbc, ha affermato di aver fatto un’offerta migliore di Netflix e che per questo gli azionisti la voteranno, in quanto garantisce loro 17,6 miliardi di dollari in più rispetto all’altra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Paramount prova a prendersi Warner Bros. Lo zampino di Kushner

