Paramount potrebbe battere Netflix? La nuova battaglia sul futuro di Warner si fa 108 miliardi di volte più ostile!

Paramount si prepara a sfidare Netflix nel tentativo di acquisire Warner Bros., in una gara che si fa sempre più intensa e complessa. Con un fronte di oltre 108 miliardi di dollari, la disputa segna una delle battaglie più grandi nel settore dell'intrattenimento, ridefinendo il futuro delle principali piattaforme di streaming e dei colossi dell'industria cinematografica.

Paramount è determinata a continuare a sfidare Netflix per diventare il nuovo proprietario di Warner Bros. Qualche giorno fa Netflix ha vinto una controversa asta per l’acquisizione di Warner Bros., assicurandosi un accordo azionario da 72 miliardi di dollari per l’acquisto di studi televisivi, cinematografici e risorse di streaming. Per dare un’idea di quanto questo sarà importante, la Bank of America ha dichiarato ufficialmente che “la guerra dello streaming è finita” se l’operazione sarà approvata dalle autorità di regolamentazione. Durante il fine settimana, il presidente Donald Trump è intervenuto assicurando che si occuperà personalmente del processo di approvazione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it