Papa | affido alla Madonna preghiera pace

Servizitelevideo.rai.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

12.45 Il Papa all'Angelus ha affidato alla Madonna le preghiere per la pace nel mondo e ha dato appuntamento a piazza Mignanelli per l'omaggio all'Immacolata "Alla sua intercessione affidiamo la nostra costante preghiera per la pace. Auguro a tutti una serena festa nella luce della nostra madre celeste", ha detto Leone XIV. "Dio ci fa grandi doni, ma ci lascia liberi di accettarli", ha detto durante l'Angelus. "Rinnoviamo nostro sì a Dio anche negli impegni quotidiani con opere concrete di amore", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

papa affido madonna preghieraImmacolata Concezione, Angelus e Atto di Venerazione/ Diretta video con Papa Leone XIV: appello alla Madonna - Diretta video streaming Atto di Venerazione a Maria presso la statua dell'Immacolata Concezione a Roma: oggi 8 dicembre con Papa Leone XIV ... Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Papa Affido Madonna Preghiera