Papa | affido alla Madonna preghiera pace

12.45 Il Papa all'Angelus ha affidato alla Madonna le preghiere per la pace nel mondo e ha dato appuntamento a piazza Mignanelli per l'omaggio all'Immacolata "Alla sua intercessione affidiamo la nostra costante preghiera per la pace. Auguro a tutti una serena festa nella luce della nostra madre celeste", ha detto Leone XIV. "Dio ci fa grandi doni, ma ci lascia liberi di accettarli", ha detto durante l'Angelus. "Rinnoviamo nostro sì a Dio anche negli impegni quotidiani con opere concrete di amore", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it