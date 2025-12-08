Papa Leone XIV | Umanità provata ora si aprano le porte della pace
Papa Leone i rivolge alla Madonna per "un'umanità provata, talvolta schiacciata, umile come la terra da cui Dio l'ha plasmata" e per i "tanti figli e figlie in cui non si è spenta la speranza", compiendo l'atto di venerazione alla Vergine in piazza di Spagna. "Fiorisca la speranza giubilare a Roma e in ogni angolo della terra" - invocato papa Prevost - "speranza nel mondo nuovo che Dio prepara e di cui tu, o Vergine, sei come la gemma e l'aurora. Dopo le porte sante, si aprano ora altre porte di case e oasi di pace in cui rifiorisca la dignità, si educhi alla non violenza, si impari l'arte della riconciliazione". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
È l’ultima festa prima delle vacanze di Natale ed è una ricorrenza prima di tutto religiosa: l’Immacolata Concezione. Per la prima volta in piazza di Spagna ci sarà papa Leone XIV - facebook.com Vai su Facebook
Profilo di preghiera del Papa #PreghiamoInsieme con Papa Leone XIV @Pontifex_it Per le vittime del Sud e Sud-est asiatico clicktopray.org/pope Vai su X
Papa Leone XIV all'Angelus alla vigilia dell'Immacolata: "La pace è possibile" - Per le esequie di Papa Francesco e la proclamazione a Papa di Prevost, nella capitale sono arrivati ... Secondo tg.la7.it