Papa Leone XIV | Umanità provata ora si aprano le porte della pace

Tg24.sky.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Papa Leone i rivolge alla Madonna per "un'umanità provata, talvolta schiacciata, umile come la terra da cui Dio l'ha plasmata" e per i "tanti figli e figlie in cui non si è spenta la speranza", compiendo l'atto di venerazione alla Vergine in piazza di Spagna. "Fiorisca la speranza giubilare a Roma e in ogni angolo della terra" - invocato papa Prevost - "speranza nel mondo nuovo che Dio prepara e di cui tu, o Vergine, sei come la gemma e l'aurora. Dopo le porte sante, si aprano ora altre porte di case e oasi di pace in cui rifiorisca la dignità, si educhi alla non violenza, si impari l'arte della riconciliazione". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

papa leone xiv umanit224 provata ora si aprano le porte della pace

© Tg24.sky.it - Papa Leone XIV: "Umanità provata, ora si aprano le porte della pace"

Approfondisci con queste news

papa leone xiv umanit224Papa Leone XIV all'Angelus alla vigilia dell'Immacolata: "La pace è possibile" - Per le esequie di Papa Francesco e la proclamazione a Papa di Prevost, nella capitale sono arrivati ... Secondo tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Papa Leone Xiv Umanit224