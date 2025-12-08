Papa Leone XIV | Si aprano le porte alla riconciliazione e alla non violenza – Il video

Papa Leone XIV invita ad aprire le porte alla riconciliazione e alla non violenza, promuovendo un messaggio di pace e dignità. Durante la benedizione della Statua dell'Immacolata a piazza di Spagna, ha sottolineato l'importanza di creare spazi di confronto e speranza per un mondo più giusto e pacifico.

(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2025 "Dopo le porte sante, si aprano ora altre porte di case e oasi di pace in cui rifiorisca la dignità, si educhi alla non violenza, si impari l’arte della riconciliazione" così Papa Leone XIV alla benedizione della Statua dell'Immacolata a piazza di Spagna. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

